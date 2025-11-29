ATELIER COUTURE RÉCUP Saint-Mars-du-Désert
ATELIER COUTURE RÉCUP Saint-Mars-du-Désert samedi 29 novembre 2025.
ATELIER COUTURE RÉCUP
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Les créations de votre choix avec des tissus de récupération
Dans une ambiance conviviale et joyeuse, venez fabriquer vos lingettes démaquillantes, petites trousses ou autres créations de votre choix avec des tissus de récup’ pour vous faire plaisir. Novices ou confirmées vous pourrez repartir avec vos belles confections
(prévoir son pique-nique)
Apportez vos tissus et votre machine si vous en avez une .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 64 21 01
English :
Creations of your choice using recycled fabrics
German :
Kreationen Ihrer Wahl aus gebrauchten Stoffen
Italiano :
Creazioni a scelta con tessuti riciclati
Espanol :
Creaciones de su elección utilizando tejidos reciclados
