ATELIER COUTURE RÉCUP

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Les créations de votre choix avec des tissus de récupération

Dans une ambiance conviviale et joyeuse, venez fabriquer vos lingettes démaquillantes, petites trousses ou autres créations de votre choix avec des tissus de récup’ pour vous faire plaisir. Novices ou confirmées vous pourrez repartir avec vos belles confections

(prévoir son pique-nique)

Apportez vos tissus et votre machine si vous en avez une .

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 64 21 01

English :

Creations of your choice using recycled fabrics

German :

Kreationen Ihrer Wahl aus gebrauchten Stoffen

Italiano :

Creazioni a scelta con tessuti riciclati

Espanol :

Creaciones de su elección utilizando tejidos reciclados

L’événement ATELIER COUTURE RÉCUP Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-11-14 par Pays Erdre Canal Forêt