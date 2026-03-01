Atelier couture récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon
Atelier couture récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon samedi 28 mars 2026.
Atelier couture récup’
Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-04-18 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28 2026-04-18
Marion vous propose un après-midi couture recup’.
Sur inscription, à partir de 9 ans. .
Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74
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English : Atelier couture récup’
L’événement Atelier couture récup’ Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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