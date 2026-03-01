Atelier couture récup’ Keroulas Saint-Pol-de-Léon

Atelier couture récup’

Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-04-18 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-04-18

Marion vous propose un après-midi couture recup’.

Sur inscription, à partir de 9 ans. .

Keroulas 6 rue du Petit Collège Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 14 74

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English : Atelier couture récup’

L’événement Atelier couture récup’ Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-03-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX