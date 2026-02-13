Atelier Couture : réparation et upcycling, La ManuCo, Bordeaux

Atelier Couture : réparation et upcycling Mardi 17 février, 14h00 La ManuCo Gironde

Sur inscription, 5 euros

La ManuCo 15 rue causserouge, 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez réparer vos vêtements pour une mode durable, animé par nos bénévoles Marie-Françoise et Sylvie couture réparation

La Manuco