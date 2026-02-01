ATELIER COUTURE Saint-Gervais-sur-Mare
ATELIER COUTURE Saint-Gervais-sur-Mare dimanche 15 février 2026.
ATELIER COUTURE
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Dimanche 15 février EVS Grandir Ensemble
ADULTES 9H30 Sac à suspendre
ADOS 14H30 Pochon de rangement
Informations et renseignements 07.88.39.55.69
Dimanche 15 février EVS Grandir Ensemble
ADULTES 9H30 Sac à suspendre
ADOS 14H30 Pochon de rangement
Informations et renseignements 07.88.39.55.69 .
2 Rue du Pont Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 7 88 39 55 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday, February 15 EVS Grandir Ensemble
ADULTS 9H30 Hanging bag
TEENS 2:30 PM Storage bag
Information 07.88.39.55.69
L’événement ATELIER COUTURE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-01-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB