Atelier Couture Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Atelier Couture
Au Saint-Hilaire 16, route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Tarif : 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Début : 2026-01-24 09:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Atelier couture niveau avancé le matin fabrication d’un gilet
et niveau débutants l’après-midi réalisation d’une trousse de toilette
Matériel et machine fournis .
Au Saint-Hilaire 16, route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 01 52 51
