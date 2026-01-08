Atelier couture Micro folie Sainte-Menehould

Atelier couture

Micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Début : 2026-02-07 09:30:00

fin : 2026-02-07 12:00:00

2026-02-07

Enfilez le fil et on s’occupe du reste! Initiez-vous à la couture avec Sabrina atelier de plume en aiguille. Un moment créatif, convivial et accessible à toutes et à tous. Repartez avec votre création fait main.

Micro folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

