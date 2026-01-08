Atelier couture Médiathèque Micro Folie Sainte-Menehould

Atelier couture

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 09:30:00

fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Enfilez le fil, on s’occupe du reste ! Initiez-vous à la couture avec Sabrina, atelier de plume en aiguille. Un moment créatif, convivial et accessible à toutes et à tous… Repartez avec votre toute première création fait main.

6 personnes maximum. .

Médiathèque Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97

English : Atelier couture

