Atelier couture Médiathèque Micro Folie Sainte-Menehould
Atelier couture Médiathèque Micro Folie Sainte-Menehould samedi 14 février 2026.
Atelier couture
Médiathèque Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 09:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
Date(s) :
2026-02-14
Tout public
Enfilez le fil, on s’occupe du reste ! Initiez-vous à la couture avec Sabrina, atelier de plume en aiguille. Un moment créatif, convivial et accessible à toutes et à tous… Repartez avec votre toute première création fait main.
6 personnes maximum. .
Médiathèque Micro Folie 15 place du Général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 62 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Sainte-Menehould a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne