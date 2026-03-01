Atelier couture Saussay-la-Campagne

Atelier couture

45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure

Animée par Magali Besse, apportez votre machine à coudre. ouvert aux débutants. .

45 Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 halteres.et.tricot@gmail.com

