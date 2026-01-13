Atelier couture Serviettes hygiéniques lavables Campus des Associations Vernon
Atelier couture Serviettes hygiéniques lavables
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure
Début : 2026-02-05 18:30:00
fin : 2026-02-05 20:30:00
2026-02-05
Enrichissez votre garde robe de serviettes hygiéniques lavables, aux motifs de votre choix. Elles sont respirantes, efficaces, économiques, écologiques et jolies .
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie
