Atelier couture SOFA Z.I. des Relandières nord Le Cellier

Début : 2025-09-25 14:00:00

fin : 2025-10-25 17:00:00

L’association Hespéranges a besoin de vous pour réaliser de petites pochettes, venez coudre à la Brasserie Tête Haute ce jeudi 25 septembre !

L’association Hespéranges (deuil périnatal) a besoin de vous pour coudre, découper, assembler, customiser de petites pochettes en tissu vous nous rejoignez pour une après-midi dédié à la solidarité ?

Inscrpitions par mail. .

Z.I. des Relandières nord Brasserie Tete Haute Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire sofa.tierslieu@gmail.com

English :

The Hespéranges association needs you to make little pouches, so come and sew at the Brasserie Tête Haute this Thursday, September 25!

German :

Der Verein Hesperanges braucht Ihre Hilfe, um kleine Täschchen herzustellen. Kommen Sie am Donnerstag, den 25. September, zum Nähen in die Brasserie Tête Haute!

Italiano :

L’associazione Hespéranges ha bisogno di voi per realizzare delle piccole buste: venite a cucire alla Brasserie Tête Haute giovedì 25 settembre!

Espanol :

La asociación Hespéranges te necesita para hacer bolsitas, así que ven a coser a la Brasserie Tête Haute el jueves 25 de septiembre

