Atelier couture solidaire Mulhouse

Dans le cadre d’Octobre Rose, engagez-vous avec le musée et l’association Caladrius & Cie en participant à un atelier de couture solidaire pour confectionner des calots et des bandeaux destinés aux personnes atteintes du cancer. La médiatrice, Anne Baumann, vous proposera également une visite guidée du musée suivie d’un atelier d’impression à la planche pour décorer vos créations. Réservation conseillée.

14 rue Jean-Jacques Henner Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 83 00 accueil@musee-impression.com

English :

As part of Pink October, get involved with the museum and the Caladrius & Cie association by taking part in a sewing workshop to make caps and headbands for cancer sufferers. Mediator Anne Baumann will also offer a guided tour of the museum, followed by a block printing workshop to decorate your creations. Reservations recommended.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers können Sie gemeinsam mit dem Museum und dem Verein Caladrius & Cie an einem solidarischen Nähworkshop teilnehmen, bei dem Sie Mützen und Stirnbänder für krebskranke Menschen herstellen. Die Vermittlerin Anne Baumann wird Ihnen außerdem eine Führung durch das Museum anbieten, gefolgt von einem Druckworkshop, bei dem Sie Ihre Kreationen verzieren können. Eine Reservierung wird empfohlen.

Italiano :

Nell’ambito dell’Ottobre rosa, partecipate al museo e all’associazione Caladrius & Cie con un laboratorio di cucito per realizzare berretti e fasce per i malati di cancro. La mediatrice, Anne Baumann, vi farà anche visitare il museo, seguita da un laboratorio di stampa a blocchi per decorare le vostre creazioni. È consigliata la prenotazione.

Espanol :

En el marco del Octubre Rosa, involúcrese con el museo y la asociación Caladrius & Cie participando en un taller de costura para confeccionar gorros y diademas para enfermos de cáncer. La mediadora, Anne Baumann, también le ofrecerá una visita guiada por el museo, seguida de un taller de impresión en bloque para decorar sus creaciones. Se recomienda reservar.

