Atelier couture spécial carnaval avec La Croisée des Villages Salle de l’EVS Saint-Maixent-l’École

Atelier couture spécial carnaval avec La Croisée des Villages

Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-27 2026-02-10 2026-02-24

Préparez-vous pour le carnaval du 28 février avec La Croisée des Villages. Utilisez les 100% de votre imagination et créez vos costumes et masques uniques. .

Salle de l’EVS Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

English : Atelier couture spécial carnaval avec La Croisée des Villages

L’événement Atelier couture spécial carnaval avec La Croisée des Villages Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Haut Val De Sèvre