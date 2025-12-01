ATELIER COUTURE SPECIAL NOEL Valras-Plage

ATELIER COUTURE SPECIAL NOEL Valras-Plage mercredi 10 décembre 2025.

2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Atelier couture spécial Noël, entrée libre sur inscription.
Atelier couture : créations de Noël.

Tout public, entrée libre sur inscription.   .

2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49  bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Special Christmas sewing workshop, free admission with registration.

German :

Nähworkshop speziell für Weihnachten, freier Eintritt nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio speciale di cucito natalizio, ingresso gratuito su iscrizione.

Espanol :

Taller especial de costura navideña, entrada gratuita previa inscripción.

