ATELIER COUTURE SPECIAL NOEL Valras-Plage mercredi 10 décembre 2025.
2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Atelier couture spécial Noël, entrée libre sur inscription.
Atelier couture : créations de Noël.
Tout public, entrée libre sur inscription. .
2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
English :
Special Christmas sewing workshop, free admission with registration.
German :
Nähworkshop speziell für Weihnachten, freier Eintritt nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio speciale di cucito natalizio, ingresso gratuito su iscrizione.
Espanol :
Taller especial de costura navideña, entrada gratuita previa inscripción.
