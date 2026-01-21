Atelier couture spécial Saint Valentin Au paradis de Valentin Le Bugue

Atelier couture spécial Saint Valentin

Imaginez le plaisir d’offrir, le jour de la Saint-Valentin, une création réalisée de vos propres mains…

À cette occasion, l’atelier boutique Au Paradis de Valentin vous propose un week-end d’ateliers couture, en tout petit groupe, pour réaliser un cadeau fait main, à offrir… ou pour se faire plaisir.

Choisissez la création que vous souhaitez offrir ou vous offrir.

Chaque atelier dure 2h, le matériel est fourni, et vous repartez avec votre création terminée.

Totebag pliable: création mixte (49 €) Samedi 9h 11h Dimanche 14h 16h

Porte-bouteille création mixte (49 €) Samedi 16h30 18h30 Dimanche 9h 11h

Trousse de toilette idéale à offrir à un homme (59 €) Samedi 14h 16h Dimanche 11h30 13h30

Pochette plate Bandoulière (chaînette) création plutôt féminine (59 €) Samedi 11h30 13h30 Dimanche 16h30 18h30

Places limitées. Sur réservation .

Au paradis de Valentin 40 Rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 36 22

English : Atelier couture spécial Saint Valentin

Saturday or Sunday. Length: 2 hours. Imagine the pleasure of giving the gift of a handmade creation on Valentine’s Day. Reservations required. 49? to 59? depending on workshop

