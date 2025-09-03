Atelier Couture TARBES Tarbes

Tous les 1ers mercredis du mois, Le Fablab du BIC Crescendo propose un Atelier Couture dont l’objectif est d’apprendre à coudre avec votre machine.

Découvrez tout ce que votre machine peut réaliser avec vous !

TARBES 2 Impasse de la Cartoucherie Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 12 91 53 87 dany.martin@crescendo-tarbes.com

English :

Every 1st Wednesday of the month, the BIC Crescendo Fablab offers a Sewing Workshop where you can learn to sew with your own machine.

Discover what your machine can do for you!

German :

Jeden 1. Mittwoch im Monat bietet das Fablab des BIC Crescendo einen Nähworkshop an, bei dem Sie lernen, mit Ihrer Maschine zu nähen.

Entdecken Sie, was Ihre Maschine alles mit Ihnen machen kann!

Italiano :

Ogni primo mercoledì del mese, il BIC Crescendo Fablab offre un laboratorio di cucito in cui si può imparare a cucire con la propria macchina.

Scoprite cosa può fare la vostra macchina per voi!

Espanol :

Todos los primeros miércoles de mes, el BIC Crescendo Fablab ofrece un Taller de Costura en el que puedes aprender a coser con tu propia máquina.

¡Descubre lo que tu máquina puede hacer por ti!

