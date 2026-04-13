Atelier couture, Tiers-lieu numérique « Espace N’Co », Oulchy-le-Château

Atelier couture Jeudi 21 mai, 14h00 Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » Aisne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T14:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Tiers-lieu numérique « Espace N’Co » 17 rue potel 02210 oulchy-le-Château Oulchy-le-Château 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323556523 »}]

Couture et broderie numérique