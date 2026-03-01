Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais rue de la Mairie Le Chalon

Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais

rue de la Mairie Au Blabla Chalonnais Le Chalon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 19:00:00

fin : 2026-03-18 21:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Envie de faire fonctionner vos mains? Le Blabla Chalonnais vous propose un atelier couture, tricot, crochet.

Réservation obligatoire.

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rue de la Mairie Au Blabla Chalonnais Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 20 24 80 au.blabla.chalonnais@gmail.com

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English :

Want to put your hands to work? Le Blabla Chalonnais offers a sewing, knitting and crochet workshop.

Reservations required.

L’événement Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais Le Chalon a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme