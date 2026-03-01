Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais rue de la Mairie Le Chalon
Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais rue de la Mairie Le Chalon mercredi 18 mars 2026.
Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais
rue de la Mairie Au Blabla Chalonnais Le Chalon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 19:00:00
fin : 2026-03-18 21:30:00
Date(s) :
2026-03-18
Envie de faire fonctionner vos mains? Le Blabla Chalonnais vous propose un atelier couture, tricot, crochet.
Réservation obligatoire.
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rue de la Mairie Au Blabla Chalonnais Le Chalon 26350 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 20 24 80 au.blabla.chalonnais@gmail.com
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English :
Want to put your hands to work? Le Blabla Chalonnais offers a sewing, knitting and crochet workshop.
Reservations required.
L’événement Atelier couture, tricot, crochet Blabla Chalonnais Le Chalon a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme