Atelier couture, tricot et crochet Assais-les-Jumeaux

Rue de la Jauleterie Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres
L’association Familles Rurales d’Assais-les-Jumeaux vous propose un atelier couture, tricot et crochet, le jeudi 25 septembre, à la salle de la Jauleterie, de 18 h 30 à 20 h 30. L’atelier sera animé par Laurence, qui vous fera découvrir son savoir-faire et vous initiera à ces loisirs créatifs ! Réservez votre place dès maintenant au 06.16.19.87.98 ou au 06.24.90.52.74 .
Rue de la Jauleterie Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 19 87 98
