Atelier couture upcycling Duravel
Atelier couture upcycling Duravel samedi 28 mars 2026.
Atelier couture upcycling
Duravel Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 16:00:00
Date(s) :
2026-03-28
STITCH & SAVE Conseils, idées, démos réparations altérations simples de vos vêtements créations à partir de bouts de tissu découvrir les secrets de votre machine à coudre Thé/café
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Duravel 46700 Lot Occitanie
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English :
STITCH & SAVE Tips, ideas, demos simple repairs alterations to your garments creations from scraps of fabric discover the secrets of your sewing machine Tea/coffee
L’événement Atelier couture upcycling Duravel a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cahors Vallée du Lot