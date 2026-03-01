Atelier couture upcycling

Duravel Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 16:00:00

Date(s) :

2026-03-28

STITCH & SAVE Conseils, idées, démos réparations altérations simples de vos vêtements créations à partir de bouts de tissu découvrir les secrets de votre machine à coudre Thé/café

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Duravel 46700 Lot Occitanie

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STITCH & SAVE Tips, ideas, demos simple repairs alterations to your garments creations from scraps of fabric discover the secrets of your sewing machine Tea/coffee

L’événement Atelier couture upcycling Duravel a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Cahors Vallée du Lot