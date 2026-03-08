Atelier couture Café associatif Bilera Etxea Urcuit

Atelier couture

Café associatif Bilera Etxea 154 route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Que vous souhaitiez découvrir les bases de la machine à coudre ou que vous cherchiez à approfondir vos techniques, cet atelier est adapté à tous les niveaux. C’est l’occasion idéale d’apprendre dans une ambiance conviviale. Nous vous encourageons à venir avec votre propre machine pour une meilleure familiarisation. Cependant, des machines peuvent être prêtées sur simple demande. Venez avec nous partager cette passion créative. .

Café associatif Bilera Etxea 154 route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 68 31

