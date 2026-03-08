Atelier couture Café associatif Bilera Etxea Urcuit
Atelier couture Café associatif Bilera Etxea Urcuit jeudi 19 mars 2026.
Atelier couture
Café associatif Bilera Etxea 154 route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
Date(s) :
2026-03-19
Que vous souhaitiez découvrir les bases de la machine à coudre ou que vous cherchiez à approfondir vos techniques, cet atelier est adapté à tous les niveaux. C’est l’occasion idéale d’apprendre dans une ambiance conviviale. Nous vous encourageons à venir avec votre propre machine pour une meilleure familiarisation. Cependant, des machines peuvent être prêtées sur simple demande. Venez avec nous partager cette passion créative. .
Café associatif Bilera Etxea 154 route du bourg Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 68 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Urcuit a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque