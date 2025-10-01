ATELIER COUTURE Valras-Plage
ATELIER COUTURE Valras-Plage mercredi 1 octobre 2025.
ATELIER COUTURE
2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-08
2025-10-01 2025-10-08
Atelier couture, entrée libre sur inscription.
Atelier couture : création d’une mascotte mange-soucis
Tout public, entrée libre sur inscription. .
2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49 bcdvalras@wanadoo.fr
English :
Sewing workshop, free admission with registration.
German :
Nähatelier, freier Eintritt nach Anmeldung.
Italiano :
Laboratorio di cucito, ingresso libero con iscrizione.
Espanol :
Taller de costura, entrada gratuita previa inscripción.
