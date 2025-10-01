ATELIER COUTURE Valras-Plage

ATELIER COUTURE Valras-Plage mercredi 1 octobre 2025.

2 Avenue Gambetta Valras-Plage Hérault

Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-08

2025-10-01 2025-10-08

Atelier couture, entrée libre sur inscription.
Atelier couture : création d'une mascotte mange-soucis

Tout public, entrée libre sur inscription.

2 Avenue Gambetta Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 7 50 89 30 49  bcdvalras@wanadoo.fr

English :

Sewing workshop, free admission with registration.

German :

Nähatelier, freier Eintritt nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratorio di cucito, ingresso libero con iscrizione.

Espanol :

Taller de costura, entrada gratuita previa inscripción.

