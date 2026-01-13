Atelier couture Campus des Associations Vernon

Atelier couture

Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

2026-02-26

Venez avec votre vêtement à repriser, votre projet de couture inachevé ou rêvé… et vous trouverez ici des conseils avisés, ainsi que des machines à coudre et du matériel spécifique pour les avancer .

