Atelier couture Campus des Associations Vernon
Atelier couture Campus des Associations Vernon jeudi 26 février 2026.
Atelier couture
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:30:00
fin : 2026-02-26 20:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Venez avec votre vêtement à repriser, votre projet de couture inachevé ou rêvé… et vous trouverez ici des conseils avisés, ainsi que des machines à coudre et du matériel spécifique pour les avancer .
Campus des Associations 2 place Marcel Beaufour Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier couture
L’événement Atelier couture Vernon a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération