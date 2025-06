Atelier couture Médiathèque de l’Orangerie Vichy 17 juillet 2025 16:30

Allier

Atelier couture Médiathèque de l'Orangerie Vichy

Début : Mardi 2025-07-17 16:30:00

fin : 2025-07-17 18:30:00

2025-07-17

Atelier réalisation d’une souris, mené par Chakicoud.

Le matériel sera mis à disposition des participants.



Sur inscription au 04.70.30.43.50

12 personnes maximum

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

English :

Mouse-making workshop, led by Chakicoud.

Materials will be made available to participants.



Please register on 04.70.30.43.50

12 people maximum

German :

Workshop zur Herstellung einer Maus, geleitet von Chakicoud.

Das Material wird den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.



Nach Anmeldung unter 04.70.30.43.50

maximal 12 Personen

Italiano :

Laboratorio di costruzione di topi, condotto da Chakicoud.

I materiali saranno messi a disposizione dei partecipanti.



Iscrizione obbligatoria al numero 04.70.30.43.50

12 persone al massimo

Espanol :

Taller de fabricación de ratones, dirigido por Chakicoud.

Los materiales se pondrán a disposición de los participantes.



Inscripción obligatoria en 04.70.30.43.50

12 personas máximo

