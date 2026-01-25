Atelier Couture Viens apprendre à fabriquer un sac Restaurant Le Flow Yssingeaux
Atelier Couture Viens apprendre à fabriquer un sac Restaurant Le Flow Yssingeaux dimanche 25 janvier 2026.
Atelier Couture Viens apprendre à fabriquer un sac
Restaurant Le Flow Boulevard St Pierre Yssingeaux Haute-Loire
Date : 2026-01-25
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Atelier couture animé par Abdul Wahed et proposé par Dis-Moi et le collectif d’associations et de structures sociales d’Yssingeaux. Viens apprendre à fabriquer un sac ! Sur inscription.
Restaurant Le Flow Boulevard St Pierre Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 53 57 39
English :
Sewing workshop led by Abdul Wahed and proposed by Dis-Moi and the collective of associations and social structures of Yssingeaux. Come and learn how to make a bag! Registration required.
L’événement Atelier Couture Viens apprendre à fabriquer un sac Yssingeaux a été mis à jour le 2026-01-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire