Atelier craie’atif Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc samedi 4 octobre 2025.

Dès 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Après la lecture d’une histoire, des craies multicolores attendront les enfants…

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-mihiel, 55000 Bar-le-Duc, France Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est 0329790938 https://mediatheques.meusegrandsud.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 79 09 38 »}] Entourée d’un parc paysager à l’anglaise, la médiathèque occupe le château de Marbeaumont, ancienne demeure du banquier Paul Varin Bernier.

Elle propose plus de 157 000 documents dont plus de 70 000 en accès libre répartis dans trois espaces : adulte, jeunesse et discothèque.

On y trouve des livres, bien sûr ! Mais aussi de la musique, du ciné, des BD, des revues, des ouvrages pour enfants, un service jeux-vidéo… pour tous les goûts et tous les âges.

médiathèque