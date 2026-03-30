Atelier crayon aquarelle Halle du partage Castets

Atelier crayon aquarelle

Halle du partage 91 rue du sablar Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Angélique vous invite à découvrir son atelier artistique spécial crayon aquarelle .

Peu importe votre âge, peu importe votre niveau, elle vous guidera pas à pas dans la réalisation de votre œuvre. Un super moment créatif à ne pas manquer.

Ouvert à tous.

Tarif libre et conscient.

Inscription au 06 98 16 56 00 ou angelartigala40@gmail.com .

Halle du partage 91 rue du sablar Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 16 56 00 angelartigala40@gmail.com

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English : Atelier crayon aquarelle

L’événement Atelier crayon aquarelle Castets a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme