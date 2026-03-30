Atelier crayon aquarelle Halle du partage Castets
Atelier crayon aquarelle Halle du partage Castets jeudi 16 avril 2026.
Atelier crayon aquarelle
Halle du partage 91 rue du sablar Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Angélique vous invite à découvrir son atelier artistique spécial crayon aquarelle .
Peu importe votre âge, peu importe votre niveau, elle vous guidera pas à pas dans la réalisation de votre œuvre. Un super moment créatif à ne pas manquer.
Ouvert à tous.
Tarif libre et conscient.
Inscription au 06 98 16 56 00 ou angelartigala40@gmail.com .
Halle du partage 91 rue du sablar Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 16 56 00 angelartigala40@gmail.com
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English : Atelier crayon aquarelle
L’événement Atelier crayon aquarelle Castets a été mis à jour le 2026-03-27 par Côte Landes Nature Tourisme