Atelier Créa Attrape soleil avec Sarah de Mes Ateliers DIY Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Créa Attrape soleil avec Sarah de Mes Ateliers DIY
Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Début : 2026-01-31 15:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Un samedi par mois, la Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron propose un Atelier Créatif permettant de découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux outils (couture, peinture, technologies…). Un rendez-vous convivial pour tous les goûts !
Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr
English : Créa Sun catcher workshop with Sarah from Mes Ateliers DIY
One Saturday a month, the Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron offers a Creative Workshop to discover new practices and tools (sewing, painting, technology…). A friendly get-together for all tastes!
