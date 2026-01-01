Atelier Créa Attrape soleil avec Sarah de Mes Ateliers DIY Médiathèque Saint-Denis d’Oléron Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Créa Attrape soleil avec Sarah de Mes Ateliers DIY

Médiathèque Saint-Denis d'Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d'Oléron Charente-Maritime

2026-01-31 15:00:00

2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

Un samedi par mois, la Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron propose un Atelier Créatif permettant de découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux outils (couture, peinture, technologies…). Un rendez-vous convivial pour tous les goûts !

Médiathèque Saint-Denis d’Oléron 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr

English : Créa Sun catcher workshop with Sarah from Mes Ateliers DIY

One Saturday a month, the Médiathèque de Saint-Denis d’Oléron offers a Creative Workshop to discover new practices and tools (sewing, painting, technology…). A friendly get-together for all tastes!

