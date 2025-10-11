ATELIER CRÉA DÉCOLLAGE IMMÉDIAT Sauvian

Pour la fête de la science ! Fabrique ta fusée en papier et décolle vers un voyage artistique unique et fun. Dès 5 ans.

Inscris toi à l’atelier créatif Décollage immédiat pour la fête de la science ! Crée ta fusée en papier et prépare-toi à un décollage artistique !

Dès 5 ans. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72

English :

For the Fête de la science! Build your own paper rocket and take off on a unique and fun artistic journey. Ages 5 and up.

German :

Für den Tag der Wissenschaft! Baue deine Papierrakete und hebe ab zu einer einzigartigen Kunstreise, die Spaß macht. Ab 5 Jahren.

Italiano :

Per il festival della scienza! Realizzate il vostro razzo di carta e partite per un viaggio artistico unico e divertente. Dai 5 anni in su.

Espanol :

¡Para la fiesta de la ciencia! Crea tu propio cohete de papel y despega en un viaje artístico único y divertido. A partir de 5 años.

