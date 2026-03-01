Atelier créa Initiation sophrologique Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Atelier créa Initiation sophrologique

Médiathèque 25 rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

2026-03-28

Johanne, sophrologue propose une initiation qui mêle hypnose, sophrologie et relaxation.

Un accompagnement pour explorer le souffle, le mouvement et la présence entre conscient et subconscient.

Médiathèque 25 rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18

English : Initiation to sophrology creative workshop

Sophrologist Johanne offers an introduction to hypnosis, sophrology and relaxation.

An accompaniment to explore breath, movement and presence between conscious and subconscious.

