Atelier Créa Pastels aquarellables avec Merveille en Soi Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron
Atelier Créa Pastels aquarellables avec Merveille en Soi Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron samedi 28 février 2026.
Atelier Créa Pastels aquarellables avec Merveille en Soi
Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 17:00:00
Date(s) :
2026-02-28
Un après-midi par mois, la Médiathèque propose un Atelier Créatif permettant de découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux outils (couture, peinture, technologies…).
Un rendez-vous convivial pour tous les goûts !
.
Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatheque@st-denis-oleron.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Créa Pastels aquarellables with Merveille en Soi
One afternoon a month, the Médiathèque offers a Creative Workshop to discover new practices and tools (sewing, painting, technology…).
A friendly get-together for all tastes!
L’événement Atelier Créa Pastels aquarellables avec Merveille en Soi Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes