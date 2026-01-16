Atelier Créa Pastels aquarellables avec Merveille en Soi Médiathèque municipale Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Créa Pastels aquarellables avec Merveille en Soi

Médiathèque municipale 25, rue de la Libération Saint-Denis-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date :

2026-02-28 15:00:00

2026-02-28 17:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Un après-midi par mois, la Médiathèque propose un Atelier Créatif permettant de découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux outils (couture, peinture, technologies…).

Un rendez-vous convivial pour tous les goûts !

.

English : Atelier Créa Pastels aquarellables with Merveille en Soi

One afternoon a month, the Médiathèque offers a Creative Workshop to discover new practices and tools (sewing, painting, technology…).

A friendly get-together for all tastes!

