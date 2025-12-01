Atelier Créa’ Place Sainte Anne Trégastel

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 10:00:00
fin : 2025-12-24 11:30:00

Date(s) :
2025-12-24

Lecture d’un conte de Noël suivi d’une séance de création.
De 7 à 11 ans, sur inscription   .

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

