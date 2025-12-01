Atelier Créa’ Place Sainte Anne Trégastel

Atelier Créa’

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 10:00:00

fin : 2025-12-24 11:30:00

Date(s) :

2025-12-24

Lecture d’un conte de Noël suivi d’une séance de création.

De 7 à 11 ans, sur inscription .

Place Sainte Anne Bibliothèque municipale Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Créa’ Trégastel a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose