Atelier créa'libre d'Halloween

Atelier créa’libre d’Halloween Rue Clément Ader Parthenay mercredi 22 octobre 2025.

Rue Clément Ader Maison du Temps Libre Parthenay Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22

2025-10-22

Matériel à volonté Imagination sans limites !

Venez profiter d’un atelier créatif en famille.

Organisé par le centre socioculturel l’Arpentèle de Chatillon-sur-Thouet.   .

Rue Clément Ader Maison du Temps Libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43  accueil.larpentele@csc79.org

