Atelier créa’libre en famille de Noël Rue Clément Ader Parthenay
Atelier créa’libre en famille de Noël Rue Clément Ader Parthenay mardi 23 décembre 2025.
Atelier créa’libre en famille de Noël
Rue Clément Ader Maison du Temps Libre Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Un moment convivial pour exprimer votre créativité.
Sur inscription.
Organisé par le centre socioculturel l’Arpentèle de Chatillon-sur-Thouet. .
Rue Clément Ader Maison du Temps Libre Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org
English : Atelier créa’libre en famille de Noël
L’événement Atelier créa’libre en famille de Noël Parthenay a été mis à jour le 2025-12-11 par CC Parthenay Gâtine