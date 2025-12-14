Atelier créa’libre en famille de Noël Rue Clément Ader Parthenay

Atelier créa’libre en famille de Noël

Rue Clément Ader Maison du Temps Libre Parthenay Deux-Sèvres

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Un moment convivial pour exprimer votre créativité.

Sur inscription.

Organisé par le centre socioculturel l’Arpentèle de Chatillon-sur-Thouet. .

+33 5 49 95 07 43 accueil.larpentele@csc79.org

