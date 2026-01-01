Atelier cré’art À vos palettes ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
Atelier cré'art À vos palettes ! Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime samedi 31 janvier 2026.
Atelier cré’art À vos palettes !
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 12:00:00
2026-01-31 2026-03-14
Aux côtés de Joëlle Eyraud, artiste peintre, explorez la magie des coloris et laissez parler votre créativité.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
English : Atelier cré’art À vos palettes !
Alongside Joëlle Eyraud, a painter, explore the magic of colours and let your creativity speak.
L’événement Atelier cré’art À vos palettes ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme de Sainte Maxime