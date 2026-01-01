Atelier cré’art à vos palettes Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Atelier cré’art à vos palettes

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

2026-01-31 2026-03-14

Aux côtés de Joëlle Eyraud, artiste peintre, explorez la magie des coloris et laissez parler votre créativité.

Alongside Joëlle Eyraud, a painter, explore the magic of colours and let your creativity speak.

