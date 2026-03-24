Atelier créatif 3-6 ans A la manière de Lena Vandrey (Pastel) Musée du Hiéron Paray-le-Monial
Atelier créatif 3-6 ans A la manière de Lena Vandrey (Pastel) Musée du Hiéron Paray-le-Monial mardi 7 avril 2026.
Atelier créatif 3-6 ans A la manière de Lena Vandrey (Pastel)
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-07 11:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Après avoir découvert les œuvres de Lena Vandrey présentées dans l’exposition et associant différentes techniques, direction l’atelier ! Les petits artistes en herbe expérimenteront la technique du pastel et laisseront parler leur créativité pour une réalisation haute en couleurs !
Atelier réservé aux enfants de 3 à 6 ans. .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif 3-6 ans A la manière de Lena Vandrey (Pastel)
L’événement Atelier créatif 3-6 ans A la manière de Lena Vandrey (Pastel) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-24 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Séance découverte de la création intuitive Ylanga Institut Paray-le-Monial 2 avril 2026
- Les coulisses de l’événementiel La Maison Verneuil Paray-le-Monial 2 avril 2026
- Exposition Joël Montigny Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial 3 avril 2026
- Stage mosaïque en volume Paray-le-Monial 6 avril 2026
- Courses hippiques à l’hippodrome Paray-le-Monial 6 avril 2026