Atelier créatif 3-6ans Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne

Atelier créatif 3-6ans

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme

Venez célebrer la fête de Février avec Myriam ! Atelier créatif spécial Mardi-Gras sur le thème des gentils clown pour le enfants de 3 à 6ans masques colorés, plumes et confettis pour un moment festif et joyeux !

Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 programmation.lepreau26@gmail.com

English :

Come and celebrate February with Myriam! Special Mardi Gras creative workshop on the theme of friendly clowns for children aged 3 to 6: colorful masks, feathers and confetti for a festive and joyful moment!

