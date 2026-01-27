Atelier créatif 3-6ans Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne
Atelier créatif 3-6ans Association Epicerie Café Le Préau Roche-Saint-Secret-Béconne mercredi 11 février 2026.
Atelier créatif 3-6ans
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-11 12:00:00
Date(s) :
2026-02-11
Venez célebrer la fête de Février avec Myriam ! Atelier créatif spécial Mardi-Gras sur le thème des gentils clown pour le enfants de 3 à 6ans masques colorés, plumes et confettis pour un moment festif et joyeux !
.
Association Epicerie Café Le Préau 65 Rue du Péage Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 66 99 programmation.lepreau26@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate February with Myriam! Special Mardi Gras creative workshop on the theme of friendly clowns for children aged 3 to 6: colorful masks, feathers and confetti for a festive and joyful moment!
L’événement Atelier créatif 3-6ans Roche-Saint-Secret-Béconne a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux