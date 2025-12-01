Atelier créatif 6/10 ans La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy

Atelier créatif 6/10 ans

La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Finistère

Début : 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 12:00:00

2025-12-23

Atelier créatif carte de Noël, prestation réservée aux enfants entre 6 et 10 ans, uniquement sur réservation préalable, 3€/enfant. .

