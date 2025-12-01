Atelier créatif 6/10 ans La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy
Atelier créatif 6/10 ans La Conserverie Alexis Le Gall Loctudy mardi 23 décembre 2025.
Atelier créatif 6/10 ans
La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Atelier créatif carte de Noël, prestation réservée aux enfants entre 6 et 10 ans, uniquement sur réservation préalable, 3€/enfant. .
La Conserverie Alexis Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 98 83 99
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier créatif 6/10 ans Loctudy a été mis à jour le 2025-09-30 par OT Destination Pays Bigouden