Atelier créatif à Antibes : « Transformez un bâti existant de la Ville et animez le en pop-up » Samedi 18 octobre, 09h00, 14h00 Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Alpes-Maritimes

Entrée libre

Atelier ludo-éducatif libre et gratuit mené par des architectes !

— Lieu : Place des Martyrs de la résistance..

— En portes ouvertes:

— le samedi 18 octobre 2025 :

—- de 9h à 12h

—- et de 14h à 17h30

Place des Martyrs de la Résistance à Antibes Place des Martyrs de la Résistance, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 (0)4 22 10 60 01 https://www.antibes-juanlespins.com/ Depuis sa rénovation achevée fin 2019, la Place des Martyrs de la Résistance s'est métamorphosée en un espace à la fois convivial, mémoriel et contemporain, situé à l'entrée du Vieil Antibes et bordé par le nouvel éco quartier Marenda-Lacan. zone piétonne, présence de parkings à proximité.

A l’occasion des « Journées nationales de l’architecture 2025 », l’agence « Histoire de » organise deux ateliers ludo-éducatifs.

