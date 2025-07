ATELIER CREATIF A CEILHES Ceilhes-et-Rocozels

Atelier créatif avec l’association « Ceilhes pour tous ». Informations au 06 16 18 92 09 (2 euro par personnes)

Ceilhes-et-Rocozels 34260 Hérault Occitanie +33 6 16 18 92 09

English :

Creative workshop with the « Ceilhes pour tous » association. Information on 06 16 18 92 09 (2 euro per person)

German :

Kreativ-Workshop mit dem Verein « Ceilhes pour tous ». Informationen unter 06 16 18 92 09 (2 Euro pro Person)

Italiano :

Laboratorio creativo con l’associazione « Ceilhes pour tous ». Informazioni al numero 06 16 18 92 09 (2 euro a persona)

Espanol :

Taller creativo con la asociación « Ceilhes pour tous ». Información en el 06 16 18 92 09 (2 euros por persona)

