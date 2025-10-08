Atelier créatif à Figeac autour des feuilles d’automne Figeac

Atelier créatif à Figeac autour des feuilles d’automne

Centre social, Place Vival Figeac Lot

Le Centre social de prévention et l’Arrosoir vous proposent dans le cadre des Mom’ents Familles au Centre Social un atelier créatif autour des feuilles d’automnes .

Un temps de découverte et d’imagination pour petits et grands

Un temps de découverte et d’imagination pour petits et grands. Venez transformer les feuilles d’automne cueillie lors de notre balade végétale en œuvre colorée et originale, partager en famille ! .

Centre social, Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr

English :

As part of the Family Mom?ents at the Social Centre, the Centre social de prévention and l?Arrosoir are offering a creative workshop on autumn leaves.

A time of discovery and imagination for young and old alike

German :

Das Sozialzentrum für Prävention und die Gießkanne bieten Ihnen im Rahmen der Familienmomente im Sozialzentrum einen kreativen Workshop zu Herbstblättern an.

Eine Zeit der Entdeckung und der Fantasie für Groß und Klein

Italiano :

Nell’ambito dei Momenti in famiglia del Centro sociale, il Centre social de prévention e l’Arrosoir propongono un laboratorio creativo sulle foglie d’autunno.

Un momento di scoperta e immaginazione per grandi e piccini

Espanol :

En el marco de los Momentos Familiares del Centro Social, el Centre social de prévention y l’Arrosoir proponen un taller creativo sobre las hojas de otoño.

Un momento de descubrimiento e imaginación para grandes y pequeños

