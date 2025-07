Atelier créatif à Figeac CIAS FIGEAC Figeac

Atelier créatif à Figeac

CIAS FIGEAC 8, place Vival Figeac Lot

Gratuit

Début : 2025-07-30 14:00:00

Nous vous proposons d’apprendre à décorer vos cheveux grâce à la création d’atébas c’est une mèche de cheveux enroulée de fils de laine fine et de différentes couleurs.

Pour celles et ceux qui ne souhaite d’atébas, nous vous proposons la création de bracelets porte bonheur

sur inscription

pour tous à partir de 7 ans .

CIAS FIGEAC 8, place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr

English :

We suggest you learn how to decorate your hair by creating atebas: a lock of hair wrapped with fine woollen threads in different colors.

For those who don’t want atebas, we propose the creation of lucky charm bracelets

German :

Wir schlagen vor, dass Sie lernen, Ihr Haar mithilfe von Atébas zu verzieren: Das ist eine Haarsträhne, die mit feinen Wollfäden in verschiedenen Farben umwickelt wird.

Für diejenigen, die keine Atebas möchten, bieten wir die Herstellung von Glücksarmbändern an

Italiano :

Imparate a decorare i vostri capelli creando un atebas: una ciocca di capelli avvolta in sottili fili di lana di diversi colori.

Per chi non vuole un atebas, suggeriamo di creare braccialetti portafortuna

Espanol :

Aprende a decorar tu cabello creando unas atebas: un mechón de pelo envuelto en finos hilos de lana de diferentes colores.

Para los que no quieran atebas, les proponemos crear pulseras con amuletos de la suerte

