ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE Rue du Clocher Sorèze

Rue du Clocher CITE DE SOREZE Sorèze Tarn

Pour occuper vos enfants pendant les vacances !
Pendant la première semaine des vacances de décembre, nous avons prévu des ateliers créatifs pour les enfants dès 5 ans.

Voici le programme

Lundi 22 décembre, 10h-10h45 Atelier lanterne magique (dès 7 ans)
Mardi 23 décembre, 10h-10h45 Atelier guirlande papier (dès 5 ans)
Vendredi 26 décembre, 10h-10h45 Atelier décoration de Noël (dès 5 ans) 8  .

English :

Keep your kids busy during the vacations!

