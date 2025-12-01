ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE Rue du Clocher Sorèze
ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE Rue du Clocher Sorèze lundi 22 décembre 2025.
ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE
Rue du Clocher CITE DE SOREZE Sorèze Tarn
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:00:00
fin : 2025-12-26 10:45:00
Date(s) :
2025-12-22
Pour occuper vos enfants pendant les vacances !
Pendant la première semaine des vacances de décembre, nous avons prévu des ateliers créatifs pour les enfants dès 5 ans.
Voici le programme
Lundi 22 décembre, 10h-10h45 Atelier lanterne magique (dès 7 ans)
Mardi 23 décembre, 10h-10h45 Atelier guirlande papier (dès 5 ans)
Vendredi 26 décembre, 10h-10h45 Atelier décoration de Noël (dès 5 ans) 8 .
Rue du Clocher CITE DE SOREZE Sorèze 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 50 86 38
English :
Keep your kids busy during the vacations!
L’événement ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE Sorèze a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE