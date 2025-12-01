ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE Rue du Clocher Sorèze

ATELIER CRÉATIF À LA CITÉ DE SORÈZE

Rue du Clocher CITE DE SOREZE Sorèze Tarn

Début : 2025-12-22 10:00:00

fin : 2025-12-26 10:45:00

2025-12-22

Pour occuper vos enfants pendant les vacances !

Pendant la première semaine des vacances de décembre, nous avons prévu des ateliers créatifs pour les enfants dès 5 ans.

Voici le programme

Lundi 22 décembre, 10h-10h45 Atelier lanterne magique (dès 7 ans)

Mardi 23 décembre, 10h-10h45 Atelier guirlande papier (dès 5 ans)

Vendredi 26 décembre, 10h-10h45 Atelier décoration de Noël (dès 5 ans) 8 .

English :

Keep your kids busy during the vacations!

