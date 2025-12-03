Atelier créatif à la ludothèque l’Aire de Jeux Ludothèque l’Aire de Jeux Brives-Charensac

Atelier créatif à la ludothèque l’Aire de Jeux

Ludothèque l’Aire de Jeux 8 route de Coubon Brives-Charensac Haute-Loire

Début : 2025-12-03 09:30:00

fin : 2025-12-17 11:30:00

2025-12-03 2025-12-17

Ateliers créatifs à la ludothèque L’Aire de Jeux à Brives-Charensac ! Création du décor et des accessoires pour le nouvel espace jeu de rôle Le Cirque . Sur inscription.

Ludothèque l’Aire de Jeux 8 route de Coubon Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 57 02 airedejeux@gmail.com

English :

Creative workshops at L’Aire de Jeux toy library in Brives-Charensac! Creation of decor and accessories for the new role-playing area Le Cirque . Registration required.

German :

Kreative Workshops in der Ludothek L’Aire de Jeux in Brives-Charensac! Gestaltung des Dekors und der Requisiten für den neuen Rollenspielbereich Le Cirque . Nach Anmeldung.

Italiano :

Laboratori creativi presso la ludoteca L’Aire de Jeux di Brives-Charensac! Creazione del set e degli accessori per la nuova area di gioco di ruolo Le Cirque . Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¡Talleres creativos en la ludoteca L’Aire de Jeux de Brives-Charensac! Creación del decorado y los accesorios de la nueva zona de juegos de rol Le Cirque . Inscripción obligatoria.

