Atelier créatif à la manière d’Antoine Guilloppé La Teste-de-Buch
Atelier créatif à la manière d’Antoine Guilloppé La Teste-de-Buch mardi 7 avril 2026.
Atelier créatif à la manière d’Antoine Guilloppé
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Venez découvrir l’art du papier découpé et plonger dans l’univers onirique d’Antoine Guilloppé.
Un temps de lecture des albums de l’auteur au début de l’atelier permettra de plonger dans son univers. Les réalisations des enfants seront ensuite affichées pendant une semaine dans l’enceinte de La Biblio.
Dès 8 ans
12 enfants maximum .
2 Allée Clemenceau La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier créatif à la manière d’Antoine Guilloppé
L’événement Atelier créatif à la manière d’Antoine Guilloppé La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-03-27 par OT La Teste-de-Buch
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