Atelier créatif à la manière de Christian Voltz Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris mercredi 4 mars 2026.
pour les 6 – 8 ans – sur
inscription
Venez découvrir l’univers de l’auteur-illustrateur Christian Voltz qui utilise du matériel de récupération pour créer ses illustrations ! Après avoir exploré son travail, chaque enfant pourra créer ses propres personnages et leur choisir une expression à l’aide de boulons, fils de fer, ficelles, éléments végétaux… représentés sur des autocollants.
Le mercredi 04 mars 2026
de 15h30 à 16h30
gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.
Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris
+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr
