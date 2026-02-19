Atelier créatif à la manière de Christian Voltz Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

pour les 6 – 8 ans – sur

inscription

Venez découvrir l’univers de l’auteur-illustrateur Christian Voltz qui utilise du matériel de récupération pour créer ses illustrations ! Après avoir exploré son travail, chaque enfant pourra créer ses propres personnages et leur choisir une expression à l’aide de boulons, fils de fer, ficelles, éléments végétaux… représentés sur des autocollants.

Le mercredi 04 mars 2026

de 15h30 à 16h30

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-04T16:30:00+01:00

fin : 2026-03-04T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-04T15:30:00+02:00_2026-03-04T16:30:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire

