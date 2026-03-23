Atelier créatif A la manière de Terry Haass (Gravure) Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Atelier créatif A la manière de Terry Haass (Gravure)

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-07 16:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Après avoir découvert les œuvres de Terry Haass présentées dans l’exposition, direction l’atelier ! Découverte et expérimentation de la technique de la gravure (adaptée à l’âge des enfants). Cet atelier réservé aux familles permettra de passer un moment de créativité et de complicité entre petits et grands ! .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English : Atelier créatif A la manière de Terry Haass (Gravure)

L’événement Atelier créatif A la manière de Terry Haass (Gravure) Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)