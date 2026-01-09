Atelier créatif à la médiathèque de Trun Médiathèque Stéphane Hessel Trun
Atelier créatif à la médiathèque de Trun Médiathèque Stéphane Hessel Trun mercredi 18 février 2026.
Atelier créatif à la médiathèque de Trun
Médiathèque Stéphane Hessel 19 rue Vital Lenormand Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Pour les enfants à partir de 6 ans sur inscriptions .
Médiathèque Stéphane Hessel 19 rue Vital Lenormand Trun 61160 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif à la médiathèque de Trun
L’événement Atelier créatif à la médiathèque de Trun Trun a été mis à jour le 2026-01-09 par Terres d’Argentan Intercom