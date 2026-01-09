Atelier créatif à la médiathèque de Trun Médiathèque Stéphane Hessel Trun

Atelier créatif à la médiathèque de Trun

Médiathèque Stéphane Hessel 19 rue Vital Lenormand Trun Orne

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Pour les enfants à partir de 6 ans sur inscriptions .

Médiathèque Stéphane Hessel 19 rue Vital Lenormand Trun 61160 Orne Normandie +33 2 33 12 71 60 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

