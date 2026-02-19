Atelier créatif à la Médiathèque du Pays Rignacois Rignac

Atelier créatif à la Médiathèque du Pays Rignacois

43 allée des mots Rignac Aveyron

Début : Mardi 2026-03-03

fin : 2026-03-03

A 15h à la Médiathèque du Pays Rignacois.

Mon chapeau rigolo. A partir de 6 ans, présence d’un adulte obligatoire.

Inscription au 05 65 80 26 02 .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

English :

At 3pm at the Médiathèque du Pays Rignacois.

