Atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon
Atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon jeudi 9 avril 2026.
Atelier créatif, à la Micro-Folie
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 14:30:00
fin : 2026-04-09 16:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Ateliers enfants avec Amélie Roptin Neyron.
10h/11h30 masques à plumes aztèques de 4 à 8 ans. À travers la découverte des civilisations aztèques, réalisent ensuite leur propre masque à plumes, inspiré de cet univers riche et coloré.
14h30/16h Les apprentis mosaïstes de 8 à 12 ans. Après une initiation à l’art de la mosaïque, les enfants composent leur propre création en s’inspirant des techniques antiques, tout en développant leur sens artistique et leur patience. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
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English : Atelier créatif, à la Micro-Folie
L’événement Atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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