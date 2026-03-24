Atelier créatif, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Atelier créatif, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09 16:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Ateliers enfants avec Amélie Roptin Neyron.

10h/11h30 masques à plumes aztèques de 4 à 8 ans. À travers la découverte des civilisations aztèques, réalisent ensuite leur propre masque à plumes, inspiré de cet univers riche et coloré.

14h30/16h Les apprentis mosaïstes de 8 à 12 ans. Après une initiation à l’art de la mosaïque, les enfants composent leur propre création en s’inspirant des techniques antiques, tout en développant leur sens artistique et leur patience. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier créatif, à la Micro-Folie

L’événement Atelier créatif, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran